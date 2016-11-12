ФИФА разрешила двум албанцам играть за Косово

ФИФА разрешила двум бывшим игрокам сборной Албании - Бесарту Берише и Мергиму Войводе - выступать за Косово, сообщает AP. Федерация частично признанной республики была признана ФИФА в мае этого года, и балканская сборная была включена в число участников отборочного турнира чемпионата мира-2018.
31-летний Бериша сейчас защищает цвета "Мельбурн Виктори", а ранее выступал в ряде немецких клубов. За сборную Албании он провел 17 матчей и забил 1 гол. Войвода играет за бельгийский "Мускрон". За национальную команду он не выступал, но на его счету 7 игр в составе молодежки.
Буква Ё
streletc1783, на какие законы ФИФА плюет? Заигранность за сборную? У ФИФА есть правило: игрок может сменить спортивное гражданство, если его новая сборная была признана уже после того, как он был заигран за другую. Например, сейчас сборная Южного Судана наполовину состоит из бывших игроков сборной Судана. Или что, им запретить за новую родину выступать?
13:23
streletc1783
После таких решений фифа рфс должно реагировать мгновенно! Где интервью Мутко по данному вопросу?Когда Крымские команды(а их 5-6) серьёзного уровня будут участвовать в чемпионате?Ау!
13:10
serzheo
Есть только одно правило - правило сильного. Все остальное пустая болтовня. Если бы присоединение условного Крыма состоялось во времена СССР. Никакой ФИФА вякнуть бы не посмел. А сегодня мы не можем команды своей страны ввести в свой чемп.
12:40
streletc1783
Вот так в угоду политике фифа плюёт на свои же законы.Надо послать запрос по Халку в сборную России-в Бразилии он всё равно не нужен.
11:40