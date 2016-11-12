ФИФА разрешила двум албанцам играть за Косово

ФИФА разрешила двум бывшим игрокам сборной Албании - Бесарту Берише и Мергиму Войводе - выступать за Косово, сообщает AP. Федерация частично признанной республики была признана ФИФА в мае этого года, и балканская сборная была включена в число участников отборочного турнира чемпионата мира-2018.

31-летний Бериша сейчас защищает цвета "Мельбурн Виктори", а ранее выступал в ряде немецких клубов. За сборную Албании он провел 17 матчей и забил 1 гол. Войвода играет за бельгийский "Мускрон". За национальную команду он не выступал, но на его счету 7 игр в составе молодежки.