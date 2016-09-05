13:34 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

ФИФА разрешила девяти игрокам выступать за сборную Косово

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ФИФА разрешила девяти игрокам выступать за сборную Косово: полузащитникам Фанолу Пердедаю, Берсану Целине, Хекурану Крюэзиу, Энису Алуши, Синану Бытыки, а также нападающим Альберту Буняку, Ведату Мурики, Эртону Фейзулаху и Эльбасану Рашани, информирует FP.

Сегодня сборная Косова проведет свой первый в истории официальный матч - против команды Финляндии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Игра состоится в финском Турку и начнется в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что в мае УЕФА принял Косово в члены организации. Позднее это сделали на конгрессе ФИФА. Несколько игроков с косовскими корнями подали в ФИФА прошение сменить национальную сборную, несмотря на то, что по правилам запрещено менять сборную, если за нее уже были сыграны матчи. 

 

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