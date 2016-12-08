ФИФА рассчитывает, что ЧМ-2018 окажет позитивное влияние на общество и экономику России

Глава департамента устойчивого развития и многообразия ФИФА Федерико Аддиеке выразил надежду, что чемпионат мира-2018 окажет положительное влияние на общество, экономику и окружающую среду. Об этом он сказал на форуме "ЧМ-2018: Формируя будущее. Влияние и наследие спортивных мегамероприятий".

- Прежде всего я должен сказать, что, когда речь идет о присуждении стране такого большого соревнования, как чемпионат мира, в процесс должна быть вовлечена не только эта страна, должны быть вовлечены все заинтересованные стороны, - цитирует ТАСС Аддиеке. - И работать они должны вместе: не только ФИФА как управляющий орган, но и федеральное правительство, и местные власти, а также, что очень важно, спонсоры, которые участвуют в наших мероприятиях. Должен сказать, что ФИФА начинает вносить свой вклад в наследие турнира уже на стадии рассмотрения заявки, потому что требования, которые мы предъявляем к стране, уже соответствуют принципам устойчивого развития.

А дальше, непосредственно во время турнира мы должны обеспечить, чтобы управление процессом подготовки к чемпионату мира соответствовало принципу устойчивого развития. В нашей работе мы руководствовались тем принципом, что должно быть минимальное негативное воздействие на общество, экономику и окружающую среду и должно быть максимально позитивное воздействие на упомянутые мною сферы.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.