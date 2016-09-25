ФИФА расформировала комиссию по борьбе с расизмом

Член комиссии Международной федерации футбола (ФИФА) по борьбе с расизмом Осасу Обайиувана подчеркнул, что проблема расизма в футболе является актуальной и серьезной. По его словам, организация, принявшая решение о расформировании комитета, имеет другое мнение на этот счет.

- Хотелось бы сказать, что я потрясен принятым решением, но это не так - приводит AP слова Обайиувана. - Проблема расизма в футболе не стала менее серьезной и менее актуальной. Нужно уделять этому большое внимание. Предстоит еще много работы и чемпионат мира-2018 - один из вопросов. Но руководство ФИФА считает иначе.