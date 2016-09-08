ФИФА присоединилась к Рамочной конвенции ООН об изменении климата

ФИФА присоединилась к инициативе Секретариата ООН по вопросам изменения климата "Климатическая нейтральность сегодня", сообщает официальный сайт федерации. ФИФА обязалась прилагать все возможные усилия для борьбы с выбросами парниковых газов, в том числе в ходе ЧМ-2018 в России.

"Климатическая нейтральность сегодня" - это глобальное сообщество организаций, взявших на себя обязательство обеспечить климатическую нейтральность к середине XXI века. Инициатива была запущена в сентябре 2015 года.