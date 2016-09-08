21:32 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

ФИФА присоединилась к Рамочной конвенции ООН об изменении климата

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ФИФА присоединилась к инициативе Секретариата ООН по вопросам изменения климата "Климатическая нейтральность сегодня", сообщает официальный сайт федерации. ФИФА обязалась прилагать все возможные усилия для борьбы с выбросами парниковых газов, в том числе в ходе ЧМ-2018 в России. 

"Климатическая нейтральность сегодня" - это глобальное сообщество организаций, взявших на себя обязательство обеспечить климатическую нейтральность к середине XXI века. Инициатива была запущена в сентябре 2015 года.

Дополнительная информация

http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2016/m=9/news=%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0

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КОММЕНТАРИИ (2)
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saxo50

Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com

21:53

баламошка

ФИФА теперь климатом управлять будет. Мутко назначат главным ветрогоном России.

21:40

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