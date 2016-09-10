ФИФА получила гарантии, что к декабрю строительство стадиона в Петербурге будет завершено

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит отметил, что на строящемся стадионе в Санкт-Петербурге заметен очевидный прогресс. По его словам, были получены все гарантии, что к декабрю арена будет готова, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Напомним, что со среды идет четвертый операционный визит ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" на стадионы, строящиеся к чемпионату мира.
– Санкт-Петебург – важный город для нас, – отметил Смит. – И для нас важно, чтобы все не только могли насладиться игрой, но и легко добраться до стадиона. Поэтому мы анализировали не только готовность самой арены, но и аэропорта, а также места будущей фан-зоны. Технические консультанты были здесь неделю назад и сказали, что прогресс есть, сегодня мы в этом убедились. Работы предстоит много, но у нас появились новые силы, чтобы закончить строительство вовремя.
– Не повлияют ли санкции на проведение чемпионата мира?
– Это четвертый город, который мы посетили на этой неделе, и во всех городах подготовка идет полным ходом. Оргкомитет и власти расслабятся только тогда, когда турнир закончится.
– Виталий Мутко сказал, что стадион на Крестовском находится в желтой зоне. Что это значит?
– Почему вы так цепляетесь к этим цветам? Для нас важно, что строительство идет, прогресс есть, вице-губернатор приезжает сюда каждый день. Мы получили гарантии, что к декабрю строительство будет завершено. Думаю, вы сами видите эти изменения.
Митюня
Албин сказал: "мамой клянусь!"
15:52
ТолькоТоронто
Тупые воры....Именно мудь обещал сдачу стадио сначала в августе 2012, а потом в октябре 2014. Ну-ну..Очень хочу чтоб этот балабол обделался.
15:44
foreverCSKAforever
Сумма гарантий?
15:38
aloveku
ну-ну
15:36
pojarniy
Еще миллиончиков 100 подкините, отобрав у беременных и инвалидов и тогда завершите.
15:26