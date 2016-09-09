ФИФА положительно оценила характеристики "Ростов-Арены"

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит положительно оценил характеристики и расположение стадиона ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону. Арена примет четыре матча группового турнира чемпионата мира и игру 1/8 финала.

– Что касается операционной стороны, то стадион, как мне кажется, будет замечательным, потому что здесь отличный вид поля со всех точек стадиона, до самого верхнего уровня видно, где происходит игра, – цитирует "Р-Спорт" Смита. – Таким образом, зрители будут находиться близко к игре и забиванию голов. Кроме того, территория стадиона очень компактная, здесь все хорошо расположено. Предусмотрены меры безопасности, парковки и так далее.