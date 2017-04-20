ФИФА ответила на заявление американского сенатора о переносе ЧМ-2018

ФИФА выступила с заявлением относительно высказывания американского сенатора-демократа Ричарда Блюменталя. Ранее политик обратился к ФИФА с просьбой пересмотреть решение о проведении чемпионата мира 2018 года в России.
ФИФА подчеркивает: организация не может вмешиваться в суверенные вопросы государств и выступает за диалог, взаимопонимание и мир между народами, а турниры ФИФА играют в этом отношении важную роль.
"Футбол не способен решить политические проблемы, и ФИФА не может вмешиваться в суверенные вопросы, – приводит "Р-Спорт" сообщение ФИФА. – Однако эта игра имеет силу возвести мосты между культурами и сблизить самых различных людей. Мы выступаем за диалог, взаимопонимание и мир между народами и убеждены, что турниры ФИФА играют в этом отношении важную роль.
Решение о проведении чемпионата мира ФИФА 2018 года в России было принято в 2010 году прежним исполнительным комитетом ФИФА. С тех пор правительство России, 11 городов-организаторов, оргкомитет "Россия-2018" и ФИФА ведут работу, чтобы все болельщики, планирующие стать частью самого большого спортивного события, имели возможность насладиться гостеприимством и дружественной атмосферой самой большой страны в мире. ФИФА всегда стремится, чтобы футбол распространялся на новых территориях по всему миру, и чтобы везде, где бы ни проводились наши турниры, местные болельщики могли полюбить и проникнуться уважением к этой игре".
Газзаев - Блюменталю: "Западная пропаганда перешла все границы в своих нападках на Россию"
Meddle
shur Все Америке неймется 15:45 ----- Не американцы, уважаемый, а отдельные представители правящей элиты, либо ненавидящие нас по какой-то причине, либо идиоты. Этот явно и то, и другое. Вот уж верно ниже написал Platinum1991, Белый дом давно превратил спорт в элемент своей политики.
16:01
Rastan
Его, самым натуральным образом, ПОСЛАЛИ!
15:57
shur
Все Америке неймется
15:45
Platinum1991
Заявление американского сенатора Блюменталя это верх американского демократического ЦИНИЗМА и ПОШЛОСТИ! Они не стоят и ЦЕНТА в американский базарный день! Американцы превратили спорт в ПОЛИТИКУ и насаждают свой тупой ИДИОТИЗМ по всему Миру! Американцы не имеют НИКАКОГО ПРАВА указывать всем, что и как проводить! ПЛЕВАТЬ мы хотели на этого сенатора и его американский демократический ИДИОТИЗМ! Россия по праву и законно получила возможность проводить чемпионат Мира по футболу в 2018 году и мы его проведём на высшем уровне, несмотря на все американские криминальные и политические ПРОВОКАЦИИ! Мы рады ПРИВЕТСТВОВАТЬ в России ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ Чемпионата Мира по футболу 2018 года!!! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТЕПРИИМНУЮ И ДРУЖЕСТВЕННУЮ РОССИЮ!!!
15:43
баламошка
А просто .. ... не могли его послать?
15:34