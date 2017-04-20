ФИФА ответила на заявление американского сенатора о переносе ЧМ-2018

ФИФА выступила с заявлением относительно высказывания американского сенатора-демократа Ричарда Блюменталя. Ранее политик обратился к ФИФА с просьбой пересмотреть решение о проведении чемпионата мира 2018 года в России.

ФИФА подчеркивает: организация не может вмешиваться в суверенные вопросы государств и выступает за диалог, взаимопонимание и мир между народами, а турниры ФИФА играют в этом отношении важную роль.

"Футбол не способен решить политические проблемы, и ФИФА не может вмешиваться в суверенные вопросы, – приводит "Р-Спорт" сообщение ФИФА. – Однако эта игра имеет силу возвести мосты между культурами и сблизить самых различных людей. Мы выступаем за диалог, взаимопонимание и мир между народами и убеждены, что турниры ФИФА играют в этом отношении важную роль.

Решение о проведении чемпионата мира ФИФА 2018 года в России было принято в 2010 году прежним исполнительным комитетом ФИФА. С тех пор правительство России, 11 городов-организаторов, оргкомитет "Россия-2018" и ФИФА ведут работу, чтобы все болельщики, планирующие стать частью самого большого спортивного события, имели возможность насладиться гостеприимством и дружественной атмосферой самой большой страны в мире. ФИФА всегда стремится, чтобы футбол распространялся на новых территориях по всему миру, и чтобы везде, где бы ни проводились наши турниры, местные болельщики могли полюбить и проникнуться уважением к этой игре".

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