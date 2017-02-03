ФИФА отклонила апелляцию Боливии на присуждение двух поражений в отборе ЧМ-2018

ФИФА отклонила апелляцию Федерации футбола Боливии на присуждение сборной двух поражений в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Перу и Чили. Первый поединок состоялся 1 сентября и завершился победой боливийцев со счетом 2:0, во второй игре, прошедшей 6 сентября, команды голов не забили.

В обоих поединках принял участие Нельсон Кабрера, вышедший на поле в нарушение правил ФИФА о заявке футболистов за национальную команду. Ранее он выступал за сборную Парагвая. Боливии присуждены два поражения со счетом 0:3, а также штраф в размере 12 тысяч швейцарских франков.

В отборочном турнире ЧМ-2018 Боливия идет девятой с 7 очками после 12 туров.