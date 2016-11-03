20:30 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

ФИФА оштрафовала федерации Аргентины, Бразилии, Косова и Украины за поведение болельщиков на матчах отбора ЧМ-2018

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ФИФА оштрафовала десять федераций футбола за поведение болельщиков во время матчей отборочного турнира чемпионата мира-2018, информирует пресс-служба организации. Албания (2 инцидента) и Хорватия оштрафованы на 50 тысяч швейцарских франков, Иран – на 45, Косово – на 30, Бразилия – на 25, Парагвай и Эстония – на 20, Украина, Чили и Аргентина – на 15. Все штрафы касаются неспортивного (оскорбительные кричалки и т.п.) поведения фанатов, в случае Ирана – на религиозной почве.

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