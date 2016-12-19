ФИФА оштрафовала Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию за красные маки на футболках

ФИФА оштрафовала сборные Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии за использование запрещенной символики во время матчей отборочного турнира чемпионата мира-2018, сообщает ВВС. В ноябре эти команды вышли на свои игры в футболках с изображением красного мака, который символизирует память о погибших во время мировых войн солдатах. День памяти отмечается в Великобритании 11 ноября.

Англия должна заплатить 35 тысяч фунтов стерлингов, Шотландия и Уэльс - по 15,5 тысячи, Северная Ирландия - 12 тысяч. Председатель дисциплинарного комитета ФИФА Клаудио Сульсер подчеркнул, что уважает память погибших солдат, но таким символам не место на футбольном поле.