ФИФА оповестили, что матч Литва - Мальта мог быть договорным

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между Литвой и Мальтой (2:0) мог носить договорной характер, сообщает SBC. Перед поединком было зафиксировано подозрительно высокое количество ставок на победу прибалтийской команды с разницей 2 и более мячей. Данная информация была передана ФИФА. Также о договорном характере игры перед ее началом были оповещены голкипер мальтийцев Эндрю Хогг и официальный представитель матча.

На данный момент ФИФА не выдвинула обвинений никому из участников встречи, включая арбитра.