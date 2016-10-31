17:16 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

ФИФА оповестили, что матч Литва - Мальта мог быть договорным

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Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между Литвой и Мальтой (2:0) мог носить договорной характер, сообщает SBC. Перед поединком было зафиксировано подозрительно высокое количество ставок на победу прибалтийской команды с разницей 2 и более мячей. Данная информация была передана ФИФА. Также о договорном характере игры перед ее началом были оповещены голкипер мальтийцев Эндрю Хогг и официальный представитель матча.

На данный момент ФИФА не выдвинула обвинений никому из участников встречи, включая арбитра.

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