ФИФА не высказывала подозрений о договорном характере матча Литва - Мальта

Федерация футбола Литвы подчеркнула, что не получала от ФИФА предупреждений по поводу возможного договорного характера матча отборочного турнира ЧМ-2018 между прибалтийской сборной и Мальтой (2:0), сообщает ТАСС. Ранее SBC заявил, что ФИФА была оповещена о том, что игра могла носить договорной характер, и перед игрой было зафиксировано много ставок на победу литовцев в два мяча и более. Якобы о договорном характере были оповещены вратарь сборной Мальты Эндрю Хогг и один из официальных представителей команды.

"Федерация футбола Литвы узнала об этом только через несколько дней после матча из официального заявления Футбольной ассоциации Мальты. Нам не было высказано никаких рекомендаций или подозрений со стороны ФИФА, УЕФА или других партнеров по поводу кого-либо из нашей команды. Тем не менее наша федерация активно и решительно борется с договорными матчами, и мы будем готовы сотрудничать в случае необходимости, надеемся, этот вопрос решится как можно скорее", - подчеркнули в литовской федерации.