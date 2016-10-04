ФИФА не разрешила сборной Чили проводить домашний матч в Сантьяго и оштрафовала ее

ФИФА наказала сборную Чили за неподобающее поведение болельщиков во время матчей отборочного турнира ЧМ-2018. Как сообщает AFP, чилийцы не смогут провести ближайший домашний матч на главном стадионе страны в Сантьяго – он дисквалифицирован. Также из-за повторения инцидентов с болельщиками Федерация футбола Чили оштрафована на 59,3 тысячи евро.

Чилийская федерация стала не единственной, которая была оштрафована из-за поведения болельщиков. Штрафы от 18 тысяч получили также футбольные федерации Гондураса, Сальвадора, Мексики, Канады, Аргентины, Бразилии, Парагвая, Перу, Италии и Албании.