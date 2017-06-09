ФИФА не накажет Саудовскую Аравию за игнорирование минуты молчания

ФИФА не будет наказывать сборную Саудовской Аравии за игнорирование минуты молчания перед матчем отборочного турнира ЧМ-2018 против Австралии (2:3), сообщает журналист Daily Telegraph Бен Рамсби. В четверг перед встречей игроков попросили почтить память жертв теракта в Лондоне, среди которых были и два австралийца. Аравийцы в это время начали демонстративно разминаться. По мнению ФИФА, основания для принятия дисциплинарных мер в отношении сборной просто нет.

Федерация футбола Саудовской Аравии принесла извинения за поведение игроков.