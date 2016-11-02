ФИФА может разрешить сборным Англии и Шотландии футболки с изображением мака

ФИФА на следующей неделе примет решение по вопросу использования изображения мака на футболках сборных Англии, Шотландии и Уэльса, сообщает mirror.co.uk. В Великобритании красный мак символизирует память о погибших в войнах солдатах.

День памяти отмечается в странах Содружества 11 ноября. На это число намечен матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между Англией и Шотландией. Английская ассоциация планирует вывести игроков в фуболках с изображением мака, даже если ФИФА не отменит свой запрет на его использование.