13:47 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

ФИФА может разрешить сборным Англии и Шотландии футболки с изображением мака

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ФИФА на следующей неделе примет решение по вопросу использования изображения мака на футболках сборных Англии, Шотландии и Уэльса, сообщает mirror.co.uk. В Великобритании красный мак символизирует память о погибших в войнах солдатах.

День памяти отмечается в странах Содружества 11 ноября. На это число намечен матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между Англией и Шотландией. Английская ассоциация планирует вывести игроков в фуболках с изображением мака, даже если ФИФА не отменит свой запрет на его использование. 

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