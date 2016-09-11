ФИФА довольна темпами строительства стадиона ЧМ-2018 в Калининграде

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит остался доволен ходом строительства стадиона ЧМ-2018 в Калининграде. По его словам, возведение арены идет по графику, а власти региона пообещали, что все работы по инфраструктуре также будут выполнены в срок.

- В рамках программы подготовки города-организатора мы обсудили вопросы готовности не только стадиона, но и сети дорог, аэропорта, гостиниц, - цитирует ТАСС Смита. - Что касается стадиона, то здесь можно сказать, что все идет по графику, мы увидели утвержденный график. Здесь работа предстоит большая, не только над самим стадионом, но и над прилегающей территорией, и сетью дорог, которые ведут к стадиону. Судя по тому, что нам сказали местные власти, они нас заверили, что все будет сделано вовремя.

Калининград примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018.