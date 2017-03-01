14:10 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

ФИФА довольна работой Сочи по подготовке к Кубку конфедераций-2017 и ЧМ-2018

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Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит похвалил Сочи за проделанную работу по подготовке к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018. В среду совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" посетила столицу Олимпиады-2014.

- Сочи - особое место, горы с одной стороны, море - с другой. Стадион здесь реконструируется и адаптируется под нужды футбола, - цитирует ТАСС Смита. - Это последний визит в составе такой большой группы, затем мы будем работать маленькими группами. Этот стадион не использовался как футбольный, поэтому мы дополнительно изучаем аспекты того, как арена будет работать в дни матчей. Большая работа была проделана, но еще многое предстоит сделать. Власти понимают, что еще нужно сделать, чтобы к первому матчу Кубка конфедераций все было готово.

Сочинский стадион "Фишт" примет три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций и четыре матча группового турнира, встречу 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4061833

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