11:37 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

ФИФА довольна подготовкой Саранска к ЧМ-2018

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Директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит остался доволен уровнем подготовки Саранска к чемпионату мира-2018, сообщает "Р-Спорт". В четверг Смит провел совещание с оргкомитетом "Россия-2018" в столице Мордовии и встретился с главой республики Владимиром Волковым.

– Я рад посетить Саранск. Из того, что мы увидели сегодня в Саранске, очень вдохновляет и впечатляет уровень подготовки города и большой энтузиазм, связанный с проведением нашего мероприятия, – сказал Смит. – Город явно знает, что он должен сделать: здесь строятся дороги, гостиницы, аэропорт. Предстоит огромный объем работы. Но если все и дальше пойдет по плану, чемпионат мира в Саранске будет успешным.

Саранск примет четыре игры группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160909/1070646774.html

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