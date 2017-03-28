ФИФА дала рекомендации по повышению комфорта на временных трибунах "Фишта"

Операционный директор оргкомитета "Россия-2018" Дмитрий Годунов сообщил, что ФИФА дала рекомендации повысить комфорт на временных трибунах стадиона "Фишт" в Сочи. Временные трибуны были установлены для проведения матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. При этом он отметил, что также дорабатывать на стадионе надо будет разгрузку.

- Есть моменты, которые будут доработаны, это временные трибуны, системы водоснабжения, - цитирует ТАСС Годунова. - Формально трибуны соответствуют всем нормам, но после визита ФИФА были даны рекомендации по повышению комфорта, и именно эти доработки будут сделаны. Среди рекомендаций есть изменения конфигураций перил, они будут более высокие, будут доработки лестницы. Сейчас ведутся работы по измерению ветра, возможно, будет сделан какой-то баннер.

Сегодня немного неоптимальная была нагрузка на входы - с юга было намного больше людей, чем с севера. Мы сделаем все, чтобы на Кубке конфедераций такого не было, там навигация будет лучше.



