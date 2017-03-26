03:13 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Фернанду Сантуш: "Впереди у Португалии пять финальных матчей"

0
0
0
0

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после матча отборочного турнира чемпионата мира с Венгрией (3:0) выразил удовлетворение игрой своих подопечных. Однако специалист подчеркнул: команде нужно пасовать быстрее.

– Впереди нас ждут пять финальных матчей, чтобы добиться поставленной цели – квалифицироваться на чемпионат мира с первого места в группе, – приводит RTP слова Фернанду Сантуша. – Венгрия старалась блокировать наши проходы, но мы здорово приспособились по ходу встречи. В первом тайме мы слишком медленно передавали мяч. Нужно прибавлять в скорости, особенно на флангах. Первый гол сделал матч открытым, нам стало легче. Португалия одержала заслуженную победу.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ