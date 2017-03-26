Фернанду Сантуш: "Впереди у Португалии пять финальных матчей"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после матча отборочного турнира чемпионата мира с Венгрией (3:0) выразил удовлетворение игрой своих подопечных. Однако специалист подчеркнул: команде нужно пасовать быстрее.

– Впереди нас ждут пять финальных матчей, чтобы добиться поставленной цели – квалифицироваться на чемпионат мира с первого места в группе, – приводит RTP слова Фернанду Сантуша. – Венгрия старалась блокировать наши проходы, но мы здорово приспособились по ходу встречи. В первом тайме мы слишком медленно передавали мяч. Нужно прибавлять в скорости, особенно на флангах. Первый гол сделал матч открытым, нам стало легче. Португалия одержала заслуженную победу.