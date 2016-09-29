16:08 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Фернанду Сантуш: "Португалия должна забыть о статусе чемпиона Европы"

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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш считает, что его команде нужно переключиться на отборочный турнир ЧМ-2018 с Euro-2016. Португальцы выиграли европейское первенство, но наставник хочет уберечь команду от расслабленности.

– Мы должны сохранить тот самый боевой дух, но не оставаться в режиме чемпионов Европы, – цитирует A Bola Сантуша. – Тот дух, который был с нами на протяжении 50 дней, необходимо сохранить. Он помог нам выиграть. Лучше бы он остался насовсем. Но о статусе необходимо забыть. Это не может продолжаться вечно. Начинается новый путь.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Flamenco

Статус ФАЛЬШИВЕЙШИЙ ОДНАКО)))

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