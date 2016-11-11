Фернандинью: "Нам удалось закрыть Месси"

Полузащитник сборной Бразилии Фернандинью после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Аргентины (3:0) отметил, что его команде удалось дисциплинированно сыграть в обороне и выполнить тренерскую установку. По его словам, крупная победа стала возможна благодаря тому, что его партнеры смогли закрыть Лионеля Месси.

- Мне пришлось играть осторожно после желтой карточки, - приводит Globo слова Фернандинью. - Но мы очень хорошо играли в обороне. Не дали Аргентине ни одного шанса, и это важно. Мы смогли закрыть Месси. Тите пришлось для этого сделать перестановки и отодвинуть назад Паулинью. Но все же каждый из нас отлично справился со своим заданием, а форварды сделали разницу в счете.