15:43 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Фернандинью: "Нам удалось закрыть Месси"

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Полузащитник сборной Бразилии Фернандинью после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Аргентины (3:0) отметил, что его команде удалось дисциплинированно сыграть в обороне и выполнить тренерскую установку. По его словам, крупная победа стала возможна благодаря тому, что его партнеры смогли закрыть Лионеля Месси.

- Мне пришлось играть осторожно после желтой карточки, - приводит Globo слова Фернандинью. - Но мы очень хорошо играли в обороне. Не дали Аргентине ни одного шанса, и это важно. Мы смогли закрыть Месси. Тите пришлось для этого сделать перестановки и отодвинуть назад Паулинью. Но все же каждый из нас отлично справился со своим заданием, а форварды сделали разницу в счете.

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