Федерико Бернардески: "Доволен своей игрой и голом"

Нападающий сборной Италии Федерико Бернардески после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Лихтенштейном (5:0) выразил удовлетворение результатом встречи. 23-летний форвард стал автором гола. Он также поздравил партнера по национальной команде Лоренцо Пеллегрини, который дебютировал в официальных матчах за сборную и провел на поле все 90 минут.

– Поздравляю Пеллегрини, который провел отличный матч, – приводит Tmw слова Бернардески. – Собой я тоже доволен и тем, что забил гол. Теперь нужно сосредоточиться на молодежном чемпионате Европы. У на сильный состав, который может противостоять кому угодно.

Трансляция матча Италия - Лихтенштейн