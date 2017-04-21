Федерация футбола Колумбии: "ЧМ-2018 поможет наладить отношения с РФ в туристической сфере"

Президент Колумбийской федерации футбола (FCF) Рамон Хесурун Франко высказал мнение, что проведение чемпионата мира-2018 сделает Россию более привлекательной для колумбийских туристов. Он добавил, что сборная Колумбии намерена попасть в четверку лучших команд отборочного турнира Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), чтобы напрямую выйти в финальную часть чемпионата мира.

– Россия – это страна, которая привлекает, – цитирует ТАСС Хесуруна Франко. – Это страна, с которой у нас не так много связей в туристической сфере. В этой связи чемпионат мира по футболу 2018 года станет важным фактором для налаживания отношений в этой области.

На данном этапе Колумбия находится на втором месте в отборочном турнире КОНМЕБОЛ. Четыре лучшие команды выйдут в финальную часть чемпионата мира, а пятая сыграет стыковые матчи (с представителем конфедерации Океании). Ситуация довольно ясная: все зависит от нас самих. Мы пока еще не добились намеченной цели, однако намерены сделать все ради ее достижения.

Перспективы дальнейшего развития и реформирования ФИФА? Организация пережила серьезный кризис, в результате чего снизилось доверие к этой организации. Мы решили обновить ФИФА и сейчас этим занимаемся под руководством президента этой футбольной организации Джанни Инфантино. Благодаря ему, а также Алехандро Домингесу, президенту КОНМЕБОЛ, этот вид спорта меняется к лучшему.