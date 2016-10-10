02:45 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Федерация футбола Испании объяснила отсутствие цветов флага на форме Пике

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Королевская испанская футбольная федерация опубликовала на своем официальном сайте заявление относительно отсутствия цветов национального флага на футболке защитника сборной Испании Жерара Пике в матче отборочного турнира чемпионата мира с Албанией (2:0). В организации подчеркивают: игрок не удалял цвета, они присутствуют только на варианте формы с коротким рукавом. Пике был единственным, кто вышел на поле в футболке с длинным рукавом в этой встрече.

После игры 29-летний футболист заявил, что завершит карьеру в сборной после чемпионата мира-2018. По его словам, скандал, спровоцированный прессой из-за ситуации с формой, стал последней каплей.

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