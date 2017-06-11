Федерации футбола Латвии грозит штраф за выбежавшего на поле ребенка

Президент федерации футбола Латвии Гунтис Индриксонс сообщил, что его организации грозит штраф за инцидент в матче отборочного турнира чемпионата мира между сборными Латвии и Португалии (0:3). После очередной атаки португальцев на поле выбежал мальчик Оливер, который подбежал к нападающему Криштиану Роналду, чтобы обнять игрока.
- Это ненормально, это неправильно, - приводит Postimees слова Индриксонса. - Случившееся дает еще один повод задуматься, каким является главный стадион страны. Такие игры, как матч с Португалией, должны проходить на новом стадионе. Я думаю, что там подобные недоразумения не случились бы.
The boy ran onto the field during a match to hug Ronaldo https://t.co/oOWN73UZuI pic.twitter.com/BeRbrti8xm #news #Russia– Rus to En Fr Es News (@Rus_Eng_News) 10 июня 2017 г.
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http://rus.postimees.ee/4142467/obyatiya-latviyskogo-malchika-s-ronaldu-ochen-dorogo-oboydutsya-latvii