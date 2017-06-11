09:18 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Федерации футбола Латвии грозит штраф за выбежавшего на поле ребенка

Президент федерации футбола Латвии Гунтис Индриксонс сообщил, что его организации грозит штраф за инцидент в матче отборочного турнира чемпионата мира между сборными Латвии и Португалии (0:3). После очередной атаки португальцев на поле выбежал мальчик Оливер, который подбежал к нападающему Криштиану Роналду, чтобы обнять игрока. 

- Это ненормально, это неправильно, - приводит Postimees слова Индриксонса. - Случившееся дает еще один повод задуматься, каким является главный стадион страны. Такие игры, как матч с Португалией, должны проходить на новом стадионе. Я думаю, что там подобные недоразумения не случились бы.

Дополнительная информация

http://rus.postimees.ee/4142467/obyatiya-latviyskogo-malchika-s-ronaldu-ochen-dorogo-oboydutsya-latvii

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