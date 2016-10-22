Фатьма Самура: "Жители России подтвердили стремление успешно провести чемпионат мира"

Генеральный секретарь ФИФА Фатьма Самура после объявления талисмана чемпионата мира-2018 подчеркнула, что жители России еще раз продемонстрировали свои творческие способности.

В пятницу вечером в прямом эфире Первого канала в программе "Вечерний Ургант" был объявлен официальный талисман чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

По итогам народного голосования им стал Волк, получивший имя Забивака. Он собрал 52,8 процента голосов, тогда как Тигр – 26,8, а Кот – 20,4.

– Волк не просто так появился сегодня на сцене, – приводит официальный сайт ФИФА слова Самуры. – Сначала мы провели опрос в Интернете среди российских детей. Потом студенты из разных городов нарисовали персонажей, предложенных детьми, и трое из них вышли в финал конкурса. И вот теперь из этой троицы люди выбрали наиболее симпатичный им персонаж, – сказала. – Прошло полтора года с начала этой работы, и мы очень рады, что талисман ЧМ-2018 стал результатом коллективных усилий. Жители России еще раз продемонстрировали свои творческие способности и подтвердили стремление успешно провести чемпионат мира.