Фатих Терим: "Хочу, чтобы Украина и Турция вместе вышли на ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Турции Фатих Терим после матча оборочного турнира чемпионата мира-2018 против Украины (2:2) отметил плохую игру команды в первом тайме. Также он пожелал успехов своему коллеге Андрею Шевченко.

– Иногда не все получается из задуманного, - приводит dynamo.kiev.ua слова Терима. - В первые 45 минут наша команда выглядела так, что я ее просто не узнавал. Это была незнакомая мне команда. Но после перерыва мы сумели улучшить игру в линии полузащиты и стали действовать лучше.

Шевченко? Мы с ним пообщались перед матчем. А после игры обнялись, поздравили друг друга с результатом. Он был очень хорошим футболистом, и я надеюсь, что он будет великолепным тренером. И я искренне хочу, чтобы сборные Турции и Украины вместе вышли в финальную часть ЧМ-2018.