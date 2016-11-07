ФАС признала использование символики ЧМ-2018 в рекламе недобросовестной конкуренцией

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Волгоградской области завершило рассмотрение первого дела о нарушении рекламного законодательства, связанного с незаконным использованием в рекламе символики чемпионата мира–2018, и признало действия рекламодателя недобросовестной конкуренцией, сообщает официальный сайт организации. По информации ведомства, дело было возбуждено по инициативе Волгоградского УФАС по результатам мониторинга наружной рекламы в Волгограде.

"Вынесено решение по делу о незаконном использовании в рекламе символики чемпионата мира-2018 в России, – говорится в сообщении.

Дело было возбуждено в конце сентября по инициативе Управления по результатам мониторинга наружной рекламы в Волгограде. В тексте рекламы использован товарный знак "Волгоград 2018", правообладателем которого с 2014 года является ФИФА. Рассмотрев дело, комиссия пришла к выводу, что использование в рекламе слов "Волгоград 2018", "футбол 2018" и герба Волгограда одновременно с товарным знаком "ВОЛМА" создает ложное представление о причастности производителей товаров под сотт брендом "ВОЛМА" к матчам чемпионата мира-2018, проводимым в Волгограде.

Согласно данным ФАС, такие действия в соответствии со специальной нормой ст. 20 "Обеспечение добросовестной конкуренции в связи с осуществлением мероприятий" Закона о подготовке и проведении в России чемпионата мира по футболу признаются актом недобросовестной конкуренции.



