ФАС нашла нарушения в контракте на дополнительные работы по "Крестовскому"

Федеральная антимонопольная служба по Санкт-Петербургу выявила нарушения при заключении контракта на подготовку стадиона на Крестовском острове, сообщает "Фонтанка". В ФАС отметили, что Смольный без конкурса заключил с компанией "Метрострой" договор на 950 миллионов рублей. Согласно договору, "Метрострой" провел дополнительные работы по оборудованию стадиона к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018.
Тем не менее УФАС не выдало комитету предписание и не назначило штраф. Как объяснили в ведомстве, ранее комитет финансового контроля уже оштрафовал заказчика на 50 тысяч рублей за то же нарушение, а второй раз санкции накладывать запрещено. Выписать предписание также уже невозможно – расторгнуть контракт можно только через суд, а времени на разбирательства нет. Контракт истекает через 2 месяца – в конце марта этого года.
Стадион в Санкт-Петербурге примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017. Также на нем пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.
Андрей Троцкийй
Да ладно! Нарушения? В Крестовском? Да быть этого не может!
20:26 27 января
Exsorsist
"Проблема России не в том, что она не может накормить бедных, а в том, что богатые никак не нажрутся". (с)
18:39 27 января
Exsorsist
Воруют уже в наглую, даже Бирон при императрице Анне столько не воровал, а он жаден был до безумия.
18:38 27 января
karwin
Классное правило! Грохнул кого-нибудь - тебе десятку, ну, отсидел, скажем, четыре - вышел. Еще кого-нибудь прибил до смерти, "а второй раз санкции накладывать запрещено"! Закон о домашнем насилии наоборот! Что только слуги народа не придумают)).
17:20 27 января
Джин_SM(v3)
Вся государственная система в карикатуре данной новости!Как же интересно было бы посмотреть это в Фитиле или почитать в Крокодиле, вот не хватало редакторам прошлого таких бомбезностей!
17:19 27 января
shpasic
Ворой раз санкции накладывать запрещено. Выписать предписание также уже невозможно. Расторгнуть контракт можно только через суд. А времени на разбирательства нет. Шах и мат!!!
16:50 27 января
konoval
Умора, Второй раз накладывать санкции запрещено. Воруй сколько хочешь и ничего ВООБЩЕ не будет!
16:36 27 января
BATAMAN
Ахаха. Договор на 950 миллионов, а штраф на 50 тыс. Наказали, так наказали.
16:21 27 января