16:14 27 января | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

ФАС нашла нарушения в контракте на дополнительные работы по "Крестовскому"

0
0
0
8

Федеральная антимонопольная служба по Санкт-Петербургу выявила нарушения при заключении контракта на подготовку стадиона на Крестовском острове, сообщает "Фонтанка". В ФАС отметили, что Смольный без конкурса заключил с компанией "Метрострой" договор на 950 миллионов рублей. Согласно договору, "Метрострой" провел дополнительные работы по оборудованию стадиона к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018. 

Тем не менее УФАС не выдало комитету предписание и не назначило штраф. Как объяснили в ведомстве, ранее комитет финансового контроля уже оштрафовал заказчика на 50 тысяч рублей за то же нарушение, а второй раз санкции накладывать запрещено. Выписать предписание также уже невозможно – расторгнуть контракт можно только через суд, а времени на разбирательства нет. Контракт истекает через 2 месяца – в конце марта этого года.

Стадион в Санкт-Петербурге примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017. Также на нем пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.

Дополнительная информация

http://www.fontanka.ru/2017/01/27/096/

0
0
0
8
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

Андрей Троцкийй

Да ладно! Нарушения? В Крестовском? Да быть этого не может!

20:26 27 января

Exsorsist

"Проблема России не в том, что она не может накормить бедных, а в том, что богатые никак не нажрутся". (с)

18:39 27 января

Exsorsist

Воруют уже в наглую, даже Бирон при императрице Анне столько не воровал, а он жаден был до безумия.

18:38 27 января

karwin

Классное правило! Грохнул кого-нибудь - тебе десятку, ну, отсидел, скажем, четыре - вышел. Еще кого-нибудь прибил до смерти, "а второй раз санкции накладывать запрещено"! Закон о домашнем насилии наоборот! Что только слуги народа не придумают)).

17:20 27 января

Джин_SM(v3)

Вся государственная система в карикатуре данной новости!Как же интересно было бы посмотреть это в Фитиле или почитать в Крокодиле, вот не хватало редакторам прошлого таких бомбезностей!

17:19 27 января

shpasic

Ворой раз санкции накладывать запрещено. Выписать предписание также уже невозможно. Расторгнуть контракт можно только через суд. А времени на разбирательства нет. Шах и мат!!!

16:50 27 января

konoval

Умора, Второй раз накладывать санкции запрещено. Воруй сколько хочешь и ничего ВООБЩЕ не будет!

16:36 27 января

BATAMAN

Ахаха. Договор на 950 миллионов, а штраф на 50 тыс. Наказали, так наказали.

16:21 27 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ