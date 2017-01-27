ФАС нашла нарушения в контракте на дополнительные работы по "Крестовскому"

Федеральная антимонопольная служба по Санкт-Петербургу выявила нарушения при заключении контракта на подготовку стадиона на Крестовском острове, сообщает "Фонтанка". В ФАС отметили, что Смольный без конкурса заключил с компанией "Метрострой" договор на 950 миллионов рублей. Согласно договору, "Метрострой" провел дополнительные работы по оборудованию стадиона к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018.

Тем не менее УФАС не выдало комитету предписание и не назначило штраф. Как объяснили в ведомстве, ранее комитет финансового контроля уже оштрафовал заказчика на 50 тысяч рублей за то же нарушение, а второй раз санкции накладывать запрещено. Выписать предписание также уже невозможно – расторгнуть контракт можно только через суд, а времени на разбирательства нет. Контракт истекает через 2 месяца – в конце марта этого года.

Стадион в Санкт-Петербурге примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017. Также на нем пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.