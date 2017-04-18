ФАС будет проводить новые проверки на стадионе "Санкт-Петербург"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжит проводить проверки по стадиону "Санкт-Петербург". Контракты до 1 миллиарда будет изучать Санкт-Петербургское УФАС, свыше этой суммы – центральный аппарат ФАС.

– Самый яркий пример: заключенный на сумму свыше 900 млн рублей контракт на благоустройство территории вокруг нового стадиона, заключенный у единственного поставщика, – цитирует ТАСС заместителя руководителя Санкт-Петербургского УФАС Петра Яковлева. – По данному нарушению нашими коллегами из комитета финансового контроля был наложен штраф в 50 тысяч рублей на должностное лицо, явно не сопоставимый суммой с учетом суммы контракта. Понятно, что стадион "Санкт-Петербург" вызывает большой общественный интерес, но там основная масса контрактов, связанных со стадионом, превышает 1 миллиард рублей. Соответственно, дела рассматриваются в центральном аппарате Федеральной антимонопольной службы.

Процесс, скорее всего, будет еще очень долго продолжаться. По имеющимся сведениям, очень много работ, требующих переделки, соответственно, будут новые госзаказы.