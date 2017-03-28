11:20 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Фанаты перед ЧМ-2018 оставили пожелания сборной Японии на гигантской футболке

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Фанаты сборной Японии оставили сотни пожеланий на гигантской футболке национальной команды, сообщет официальный твиттер Азиатской конфедерации футбола. В отборочном турнире ЧМ-2018 Япония занимает второе место в группе B, дающее право прямого выхода в финальную стадию чемпионата. Ближайший матч она проведет сегодня против Таиланда.

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