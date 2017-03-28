Фанаты перед ЧМ-2018 оставили пожелания сборной Японии на гигантской футболке

Фанаты сборной Японии оставили сотни пожеланий на гигантской футболке национальной команды, сообщет официальный твиттер Азиатской конфедерации футбола. В отборочном турнире ЧМ-2018 Япония занимает второе место в группе B, дающее право прямого выхода в финальную стадию чемпионата. Ближайший матч она проведет сегодня против Таиланда.
🇯🇵 fans writing their well wishes on a huge @jfa_samuraiblue shirt! #RoadToRussia #WCQ2018 #JPNvTHA pic.twitter.com/fluesgsUQG– The-AFC.com (@theafcdotcom) 28 марта 2017 г.