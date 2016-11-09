Фанаты из черного списка не смогут посетить ЧМ-2018

В России существует список болельщиков, которые не смогут посетить матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщила заместитель министра спорта России Наталья Паршикова. В черный список болельщиков МВД входят более 50 человек.

- Список тех, кому запрещено посещать стадионы, ведет Министерство внутренних дел, которое также обменивается данными с аналогичными ведомствами в мире, - цитирует ТАСС Паршикову. - Обмен информацией ведется через информационный центр, который создан под эгидой Совета Европы в соответствии с конвенцией, которую подписала Российская Федерация. У нас создан такой центр, в рамках него идет обмен информацией по всем болельщикам, которые включены в этот список.

