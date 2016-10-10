23:27 10 октября | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Фанат выбежал на поле и сделал селфи с Криштиану Роналду

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Перед началом второго тайма матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 между Фарерами и Португалией на поле появился болельщик. Он подбежал к капитану гостей Криштиану Роналду и сфотографировался с ним. Футболист "Реала" не стал отказывать игроку в снимке.

Португальцы вели после первого тайма со счетом 3:0, хет-трик оформил Андре Силва. Криштиану Роналду на данный момент также успел отметиться голом.

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