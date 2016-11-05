08:14 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Фалькао впервые за год вызван в сборную Колумбии

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Нападающий "Монако" Радамель Фалькао получил приглашению в национальную сборную Колумбии, сообщает пресс-служба клуба. 30-летний футболист, оформивший на этой неделе дубль в матче Лиги чемпионов с ЦСКА, вызван на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Чили (10 ноября) и Аргентины (15 ноября). Отметим, что это первый вызов Фалькао в сборную с октября прошлого года. Всего на счету форварда 63 матча и 25 голов в футболке национальной команды.

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