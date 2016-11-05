Фалькао впервые за год вызван в сборную Колумбии

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао получил приглашению в национальную сборную Колумбии, сообщает пресс-служба клуба. 30-летний футболист, оформивший на этой неделе дубль в матче Лиги чемпионов с ЦСКА, вызван на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Чили (10 ноября) и Аргентины (15 ноября). Отметим, что это первый вызов Фалькао в сборную с октября прошлого года. Всего на счету форварда 63 матча и 25 голов в футболке национальной команды.