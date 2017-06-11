Евгений Селезнев: "Победу над финнами не праздновали, все хотят домой"

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев после победы над Финляндией (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 отметил, что игроки не праздновали успех во встрече, потому что все хотят поехать домой. Он также отметил второй гол форварда Артема Беседина.

- Главное, что взяли тяжелые три очка. Довольны, что выиграли, - цитирует "Динамомания" Селезнева. - Бес (Артем Беседин - Прим. "СЭ") - молодец, влепил! Всех с победой. Ждем следующего сезона, кто где начнет. Сейчас нужно отдохнуть.



Почему не получалось в первом тайме? Тяжело сказать. Сейчас преобладают эмоции. В перерыве особой взбучки не было, мы знали, что эта победа нам нужна намного больше. Победу не праздновали, все хотят домой.

Украина поднялась на второе место в турнирной таблице группы I, набрав 11 очков. Финляндия осталась на пятой строчке, имея в активе один балл.