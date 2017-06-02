Евгений Савин: "Слуцкий - потрясающий психолог и тактически очень силен"

Бывший нападающий "Амкара" и "Крыльев Советов", посол Самары на ЧМ-2018 Евгений Савин подчеркнул, что никогда не хотел стать тренером. Из специалистов, с которыми он работал, футболист выделил Леонида Слуцкого и Гуса Хиддинка​.

– Я не хотел стать тренером, ни в коем случае! У меня не хватит терпения, не хватит нервов, – цитирует welcome2018.com Савина. – Управлять, руководить коллективом футбольной команды – никогда. Поймите, тренер – это призвание. Это не просто "Я играл в футбол, потом вдруг у меня все закончилось, и решил стать тренером". Мне кажется, что по этой причине в тренеры идут около 90 процентов бывших футболистов. Мол, я больше ничего не умею. Как будто это единственное правильное решение, чтобы не сидеть в метро со шляпой. А это ошибка, обман.

К этой профессии нужно подходить со всей ответственностью. Тренер должен быть и психологом, и тактиком, и просто физически подготовленным человеком. Тренер должен быть авторитетом для ребят. Это очень сложно.

Я бы выделил Леонида Слуцкого – он потрясающий психолог и тактически очень силен. Кроме того, мне очень понравилась работа с Гусом Хиддинком. Он пришел в сборную России и сказал: "Ребята, вы супер, я с таким футболистами никогда не работал". Представьте, человек работал в "Реале", с другими большими командами, а потом говорит русским парням, что они круче всех, кого он когда-либо видел. Это здорово. Правда, он не только хвалил – часто гнул свою тренерскую линию, когда ему что-то не нравилось.