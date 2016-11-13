Евгений Коноплянка: "С приходом Шевченко стали единой семьей"

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка после матча отборочного турнира чемпионата мира против команды Финляндии (1:0) отметил единство команды. По словам хавбека, многое изменилось с приходом на пост наставника Андрея Шевченко.

– Самое главное, что мы набрали три очка, – цитирует Коноплянку footballua.tv. – Да, второй тайм сыграли не очень хорошо, его мы обязательно разберем, давайте не будем сейчас смотреть на негатив.

Нам удалось больше забить, чем сопернику. Поздравляю всю Украину и Одессу с победой. Все спрашивают, что изменилось с приходом Шевченко, Мы стали единой семьей, отдаемся на поле не жалея себя. Уходя с поля, мы понимаем, что сделали все, иначе не сможем смотреть в глаза болельщикам

Я рад, что Артем Кравец сегодня забил и мы добыли три очка. Я готов до конца карьеры не забивать, но при этом отдавать вот такие голевые передачи.