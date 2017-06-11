Евгений Коноплянка: "После матча с Финляндией можете называть меня просто Пиппо Индзаги"

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Финляндии (2:1) отметил, что был рад помочь команде завоевать три очка. По словам футболиста, журналисты теперь могут называть его Пиппо Индзаги. Хавбек забил первый мяч команды, сыграв на добивании после удара Руслана Малиновского.

- После сегодняшней игры можете называть меня просто Пипо Индзагги, - приводит "Футбол 24" слова Коноплянки. - Я рад был оказаться в этой позиции и принести такие важные три очка команде. Неважно играю я в клубе или нет, играть в сборной – это большая честь. Когда я приехал в расположение национальной сборной, я каждый день работал, доказывал и давал понять, что я ошибочно не играл в клубе.