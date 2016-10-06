Евгений Коноплянка: "Нельзя выходить на матч с Турцией с мыслью о ничьей"

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка в преддверии матча квалификации ЧМ-2018 против Турции отметил, что команда будет играть на победу. Поединок состоится 6 октября в Конья.

- Задавать вопросы о физической готовности нужно не мне, а тренерскому штабу, - цитирует football24.ua Коноплянку. - Я выкладываюсь, и не мне себя оценивать. Лично я готов. Нельзя выходить на поле с мыслями об одном очке и об обороне. Нужно выходить на поле с мыслью о победе. Игра покажет. Главное - психологически подготовиться. У них есть двенадцатый игрок, но я уверен, что мы справимся.