Евгений Коноплянка: "Если тренерский штаб доверит, я готов пробить пенальти"

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка перед матчем отбора ЧМ-2018 против Турции отметил, что полностью готов к выходу на поле, несмотря на нехватку игровой практики в "Шальке". Также игрока не смущает тот факт, что он не смог реализовать пенальти в матче против сборной Исландии (1:1).

- Лично я готов. Выкладываюсь на тренировках. Сейчас идет процесс адаптации, каждому футболисту в такой ситуации сложно. Но у меня все нормально, - приводит terrokon.com слова Коноплянки.

- Сколько очков по силам набрать в ближайших двух матчах? Готовы ли подходить к 11-метровой отметке?

- Нужно выходить на поле с целью победы. А там уже игра покажет. Главное – хорошая психология. Что касается пенальти, то если тренерский штаб доверит – я готов.