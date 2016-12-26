Евгений Алдонин: "Не сомневаюсь, что стадион на Крестовском – один из лучших в стране"

Экс-полузащитник сборной России Евгений Алдонин выразил уверенность что на Крестовском острове построили один из лучших стадионов в стране. Он добавил, что необходимо исправить все недочеты в преддверии Кубка конфедераций-2017.

– Строительство стадиона на Крестовском острове значительно вышло за отведенные временные рамки, – сказал Алдонин. – Не припомню больше подобных случаев долгостроя. Главное, что стройка завершилась и "Зенит" теперь будет играть на современной арене.

Не сомневаюсь в том, что это один из лучших стадионов страны. Он будет задействован в матчах Кубка конфедераций. Конечно, возможно, что есть какие-то недочеты, которые были допущены при строительстве. Их нужно будет успеть исправить до начала игр. (Любовь КОНЯЕВА)