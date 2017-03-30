21:41 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Эсекиэль Гарай: "Чемпионат мира без сборной Аргентины - не чемпионат мира"

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Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай назвал нападающего "Барселоны" Лионеля Месси лучшим футболистом планеты. 29-летний форвард отстранен от участия в четырех международных играх за оскорбление арбитра во встрече группового турнира чемпионата мира-2018 с Чили (1:0). Также футболист должен выплатить штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков.

– Чемпионат мира без Аргентины – не чемпионат мира, – цитирует AS Гарая. – За нашу команду выступает лучший игрок планеты – Лионель Месси. Его дисквалифицировали на достаточно серьезный срок, но у нас есть большие игроки, входящие в число топ-футболистов.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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zux26

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