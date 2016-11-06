Эрик Кантона: "Если в сборной Англии тренеры будут меняться каждые три месяца, то у меня есть шанс"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона считает, что даже у него есть шанс возглавить сборную Англии. По его мнению, он не оказался бы в положении Сэма Эллардайса, который ушел с поста главного тренера английской команды в связи с коррупционным скандалом.

– Если бы я стал тренером, такая ситуация не возникла бы, – цитирует A Bola Кантона. – Почему? Потому что я никогда не давал бы советов о том, как обойти регламент. Потому что я его не знаю. Очевидно, это даже идет на пользу. Конечно, я не фаворит среди претендентов на пост главного тренера. Но если они продолжат меняться каждые три месяца, то я могу рассчитывать на что-то к чемпионату мира. Так что подожду звонка.