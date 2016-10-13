06:49 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Эннер Валенсия симулировал травму и сбежал от полиции на медицинском электрокаре

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Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия оригинальным способом скрылся от преследовавшей его полиции, сообщает Fox Soccer. Полицейские хотели задержать его после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Чили (3:0). Однако футболист симулировал травму и покинул поле на медицинском электрокаре на 82-й минуте. Вслед за электрокаром бросилась большая группа полицейских.

Напомним, что у форварда "Эвертона" возникли проблемы с законом на родине в связи с неуплатой алиментов. Отмечается, что он задолжал алименты своей пятилетней дочери на сумму 17 тысяч долларов. Сам футболист, впрочем, утверждает, что его жена использует его деньги на покупку украшений, машины и путешествия.

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