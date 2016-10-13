Эннер Валенсия симулировал травму и сбежал от полиции на медицинском электрокаре

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия оригинальным способом скрылся от преследовавшей его полиции, сообщает Fox Soccer. Полицейские хотели задержать его после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Чили (3:0). Однако футболист симулировал травму и покинул поле на медицинском электрокаре на 82-й минуте. Вслед за электрокаром бросилась большая группа полицейских.

Напомним, что у форварда "Эвертона" возникли проблемы с законом на родине в связи с неуплатой алиментов. Отмечается, что он задолжал алименты своей пятилетней дочери на сумму 17 тысяч долларов. Сам футболист, впрочем, утверждает, что его жена использует его деньги на покупку украшений, машины и путешествия.