Эллардайс вызвал Ягелку и Уолкотта в сборную Англии

Новый главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс огласил состав команды, для подготовки к отборочному турниру чемпионата мира-2018. В национальную команду вернулись пропустившие чемпионат Европы-2016 защитник "Эвертона" Фил Ягелка и полузащитник "Арсенала" Тео Уолкотт. Напомним, что 4 сентября англичане сыграют первый матч отбора со Словакией.
Вратари Джо Харт ("Манчестер Сити"), Фрэйзер Форстер ("Саутгемптон"), Том Хитон ("Бернли");
Защитники Гэри Кэйхилл ("Челси"), Натаниел Клайн ("Ливерпуль"), Фил Ягелка ("Эвертон"), Дэнни Роуз, Кайл Уокер (оба – "Тоттенхэм"), Люк Шоу, Крис Смоллинг (оба – "Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити");
Полузащитники Майкл Антонио ("Вест Хэм"), Деле Алли, Эрик Дайер (оба – "Тоттенхэм"), Дэнни Дринкуотер ("Лестер"), Джордан Хендерсон, Адам Лаллана (оба – "Ливерпуль"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Тео Уолкотт ("Арсенал");
Нападающие Уэйн Руни ("Манчестер Юнайтед"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Джейми Варди ("Лестер"), Дэниэл Старридж ("Ливерпуль").
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Арсенал Лондон
- Ливерпуль
- Джо Харт
- Саутгемптон
- Вест Хэм
- Эвертон
- Уэйн Руни
- Сборная Англии (футбол)
- Уолкотт Тео
- Лестер
- Гэри Кэйхилл
- Бернли
- Фил Ягелка
- Эллардайс
- Джордан Хендерсон
- Даниел Старридж
- Кайл Уокер
- Шоу Л.
- Рахим Стерлинг
- Кристофер Смоллинг
- Харри Кейн
- Джейми Варди
- Фрейзер Форстер
- Адам Лаллана
- Натаниел Клайн
- Томас Хитон
- Джон Стоунс
- Бамиделе Алли
- Эрик Дайер
- Даниел Роуз
- Даниел Дринкуотер