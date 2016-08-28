Эллардайс вызвал Ягелку и Уолкотта в сборную Англии

Новый главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс огласил состав команды, для подготовки к отборочному турниру чемпионата мира-2018. В национальную команду вернулись пропустившие чемпионат Европы-2016 защитник "Эвертона" Фил Ягелка и полузащитник "Арсенала" Тео Уолкотт. Напомним, что 4 сентября англичане сыграют первый матч отбора со Словакией.

Вратари Джо Харт ("Манчестер Сити"), Фрэйзер Форстер ("Саутгемптон"), Том Хитон ("Бернли");

Защитники Гэри Кэйхилл ("Челси"), Натаниел Клайн ("Ливерпуль"), Фил Ягелка ("Эвертон"), Дэнни Роуз, Кайл Уокер (оба – "Тоттенхэм"), Люк Шоу, Крис Смоллинг (оба – "Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити");

Полузащитники Майкл Антонио ("Вест Хэм"), Деле Алли, Эрик Дайер (оба – "Тоттенхэм"), Дэнни Дринкуотер ("Лестер"), Джордан Хендерсон, Адам Лаллана (оба – "Ливерпуль"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Тео Уолкотт ("Арсенал");