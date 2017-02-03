04:54 3 февраля | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Елена Веснина: "Надеюсь, футбольная сборная порадует хорошей игрой на ЧМ-2018"

0
0
0

Российская теннисистка Елена Веснина подчеркнула, что любит футбол и по возможности старается смотреть матчи. Спортсменка является послом чемпионата мира-2018.

– Вы стали послом ЧМ-2018 от Сочи. Что для вас это значит, и насколько сильно вы любите футбол?

– Футбол люблю. Стараюсь смотреть по мере возможности, хотя не могу сказать, что я фанатка. Чемпионат мира – это грандиозное событие, праздник для жителей нашей страны. Мы все – очень счастливые люди, потому что в нашей стране пройдет такое событие. Надеюсь, и сборная порадует нас хорошей игрой. Или хотя бы стремлением показать хорошую игру. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полностью интервью Весниной

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ