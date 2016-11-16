Эквадор разгромил Венесуэлу в отборе ЧМ-2018, Нобоа отыграл весь матч

Сборная Эквадора разгромила команду Венесуэлы в матче отборочного турнира чемпионата мира со счетом 3:0. Голами в составе победившей команды отметились Артуро Мина, Милер Боланьос и Эннер Валенсия. Эквадорский полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа провел на поле все 90 минут.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

Эквадор – Венесуэла – 3:0 (0:0)

Голы: Мина, 51 (1:0). Боланьос, 82 (2:0). Валенсия, 86 (3:0).

Эквадор: Дреер, Айови, Паредес, Мина, Л.Кайседо, Нобоа, Ибарра, Орехуэла, Боланьос, Валенсия, Ф.Кайседо (М.Кайседо, 82).

Венесуэла: Эрнандес, Вискаррондо, Вильянуэва, А.Гонсалес, Кихада, Ринкон, Самбрано, Мурильо (Сотельдо, 75), Коуффати (Л.Гонсалес, 35), Мартинес, Пеньяранда (Сантос, 69).

Предупреждения: А.Гонсалес, 57. Мина, 59. Вискаррондо, 70.

Судья: Тобар (Чили).

Кито. Стадион "Olimpico Atahualpa".