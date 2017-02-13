Эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позднее

Эксплуатирующая компания Большой спортивной арены "Лужники" хочет провести тестовый матч на стадионе как можно позднее, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. Ранее президент РФС Виталий Мутко выразил намерение организовать первый матч после реконструкции в июне, но территория спорткомплекса еще не до конца благоустроена.

- Стройку мы практически завершили, идет пусконаладка, - сказал Хуснуллин. - Остается только вопрос по сбору документов. Наверное, окончательная сдача - март или апрель. Я был там на прошлой неделе, буду завтра, там все в принципе идет нормально. Чтобы на сегодняшний день провести там матч, нужно собрать полноценную команду эксплуатантов, полноценный штат - а это достаточно дорого - и начать нести затраты. Насколько я знаю, эксплуатирующая компания хочет это сделать как можно позже, чтобы не тратить лишних денег. Это, по-моему, единственная проблема. С точки зрения эксплуатации стадион готов, можем провести матч в любой момент. Газон отлично пережил зиму, оправдал себя. Он в отличном состоянии.

"Лужники" станут главной ареной чемпионата мира-2018. На них пройдут четыре матча группового турнира, включая поединок открытия с участием сборной России, игра 1/8 финала, полуфинал и финал.